sin2x cos x+cos 2x sin x=0

Алгебра
sin2x cos x+cos 2x sin x=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin2x cos x+cos 2x sin x=0, sin(2x+x)=0,  sin3x=0,   3x=Пk,  x=Пk/3
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