287 умножить на 287 минус 287 умножить на 48 плюс 239 умножить на 713.

Алгебра
287 умножить на 287 минус 287 умножить на 48 плюс 239 умножить на 713.
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пуск - стандартные - калькулятор
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