В библиотеке приключенческих книг больше на 309 чем фантастики. Купили еще 85 приключенческих и столько же фантастики. Какой литературы стало больше и на сколько? Пускай "а"- количество приключенческих книг. а-309+85 больше а+85

Математика

В библиотеке приключенческих книг больше на 309 чем фантастики. Купили еще 85 приключенческих и столько же фантастики. Какой литературы стало больше и на сколько? Пускай "а"- количество приключенческих книг. а-309+85 больше а+85

Автор: Гость