В библиотеке приключенческих книг больше на 309 чем фантастики. Купили еще 85 приключенческих и столько же фантастики. Какой литературы стало больше и на сколько? Пускай "а"- количество приключенческих книг. а-309+85 больше а+85
Математика
В библиотеке приключенческих книг больше на 309 чем фантастики. Купили еще 85 приключенческих и столько же фантастики. Какой литературы стало больше и на сколько? Пускай "а"- количество приключенческих книг. а-309+85 больше а+85
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
309-85=224, значит приключенческих книг стало на 224 больше чем фантастики)
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