Периметр параллелограмма ABCD равен 10 Чему равна длина диагонали BD,если периметр треугольника ABD равен 8

Геометрия
Периметр параллелограмма ABCD равен 10 Чему равна длина диагонали BD,если периметр треугольника ABD равен 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(AB+AD)=10 AB+AD=5(1)   AB+AD+BD=8(2),  (2)-(1)=BD=3
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