Периметр параллелограмма ABCD равен 10 Чему равна длина диагонали BD,если периметр треугольника ABD равен 8
Геометрия
Периметр параллелограмма ABCD равен 10 Чему равна длина диагонали BD,если периметр треугольника ABD равен 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(AB+AD)=10 AB+AD=5(1) AB+AD+BD=8(2), (2)-(1)=BD=3
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