какой путь может проехать афтомобоиль после заправки горючем, если на 100 км. пути, еге двигатель рассходует 10 кг. бензина, а вместимость топливного бака ровна 60 литров.
Физика
какой путь может проехать афтомобоиль после заправки горючем, если на 100 км. пути, еге двигатель рассходует 10 кг. бензина, а вместимость топливного бака ровна 60 литров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность бензина 0,75 кг/л, поэтому в баке 60 * 0,75 = 45 кг бензина. Тогда полного бака ему хватит на 45 * 100 / 10 = 450 км.
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