какой путь может проехать афтомобоиль после заправки горючем, если на 100 км. пути, еге двигатель рассходует 10 кг. бензина, а вместимость топливного бака ровна 60 литров.

Физика

какой путь может проехать афтомобоиль после заправки горючем, если на 100 км. пути, еге двигатель рассходует 10 кг. бензина, а вместимость топливного бака ровна 60 литров.

Автор: Гость