решить системы уравнений 2x+11y=-2 x-3y=-1
Математика
решить системы уравнений 2x+11y=-2 x-3y=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=3y-1 Подставим 2(3y-1)+11y=2 6y-2+11y=2 17y=4 y=4/17 x-3(4/17)=-1 x=3(4/17)-1 x=-0.3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в списке учеников 6-го класса 15 девочек и 13 мальчиков.Нужно выделить группу из трёх человек для посещения заболевшего ученика.при условии что, в ...
Алгебра
Геометрия
Периметр параллелограмма ABCD равен 10 Чему равна длина диагонали BD,если периметр треугольника ABD равен 8