решить системы уравнений   2x+11y=-2 x-3y=-1      

Математика
решить системы уравнений   2x+11y=-2 x-3y=-1      
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=3y-1 Подставим 2(3y-1)+11y=2 6y-2+11y=2 17y=4 y=4/17 x-3(4/17)=-1 x=3(4/17)-1 x=-0.3
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