какие горные породы относятся к осадочным горным породам,магматическим горным породам и метаморфическим горным породам?

Українська література
какие горные породы относятся к осадочным горным породам,магматическим горным породам и метаморфическим горным породам?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
магматические: базальт, риолит, андезит, гранит метаморфические: гнейсы, амфиболит, мигматит, скарн осадные: песок, алеврит, соль, уголь  
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