В РОМБЕ АВСD биссектриса угла BCD пересекает сторону BC и диагональ BD соответственно в точках M и N . найдите угол ANB, если угол AMC равен 120
Геометрия
В РОМБЕ АВСD биссектриса угла BCD пересекает сторону BC и диагональ BD соответственно в точках M и N . найдите угол ANB, если угол AMC равен 120
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