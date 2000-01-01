64-(3у+8у+у):40=37

Алгебра
64-(3у+8у+у):40=37
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64-(3у+8у+у):40=37 64-(12y/40)=37 -12y/40=-27 12y=27*40 y=27*40/12=90
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