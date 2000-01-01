в одной цепочке ДНК количество аденина-19%,гуанина-8%,тимина-31%,цитозина-42%,сколько процентов нуклеотидов в целой молекуле ДНК
Биология
в одной цепочке ДНК количество аденина-19%,гуанина-8%,тимина-31%,цитозина-42%,сколько процентов нуклеотидов в целой молекуле ДНК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правило комплементарности: тимин = аденин, аденин = тимин, цитозин ≡ гуанин, гуанин ≡ цитозин. Значит, тимина будет 19%, аденина - 31%, цитозина - 8%, гуанина - 42%.
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