в одной цепочке ДНК количество аденина-19%,гуанина-8%,тимина-31%,цитозина-42%,сколько процентов нуклеотидов в целой молекуле ДНК

Биология

в одной цепочке ДНК количество аденина-19%,гуанина-8%,тимина-31%,цитозина-42%,сколько процентов нуклеотидов в целой молекуле ДНК

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