от турбазы до станции турист доехал на велосипеде за 5 часов. на мопеде он смог бы проехать это расстояние за 3 часа. известно, что на мопеде он едет со скоростью, на 8 км. в час большей, чем на велосипеде. чему равно расстояни...
Алгебра
от турбазы до станции турист доехал на велосипеде за 5 часов. на мопеде он смог бы проехать это расстояние за 3 часа. известно, что на мопеде он едет со скоростью, на 8 км. в час большей, чем на велосипеде. чему равно расстояние от турбазы до станции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость велос: х скорость мопед: х+8 S=5*x S=3(x+8) Отсюда вытекает 5х=3(х+8), 5х=3х+24, 2х=24, х=12 S=5*12=60
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