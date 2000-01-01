от турбазы до станции турист доехал на велосипеде за 5 часов. на мопеде он смог бы проехать это расстояние за 3 часа. известно, что на мопеде он едет со скоростью, на 8 км. в час большей, чем на велосипеде. чему равно расстояни...

Алгебра

от турбазы до станции турист доехал на велосипеде за 5 часов. на мопеде он смог бы проехать это расстояние за 3 часа. известно, что на мопеде он едет со скоростью, на 8 км. в час большей, чем на велосипеде. чему равно расстояние от турбазы до станции?

Автор: Гость