Проверочные слова к словам: Малыш, снеговик, хлопушка, холод, почтовый, садовый, кормовой, полезный.
Русский язык
Проверочные слова к словам: Малыш, снеговик, хлопушка, холод, почтовый, садовый, кормовой, полезный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мал, снег, хлопнул, холодный, почта, сад, корм, польза
Гость:
Малыш - маленький. Снеговик - снег. Хлопушка - хлопнуть. Холод - холодный. Почтовый - почта. Садовый - сад. Кормовой - корм. Полезный - польза.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
от турбазы до станции турист доехал на велосипеде за 5 часов. на мопеде он смог бы проехать это расстояние за 3 часа. известно, что на мопеде он ед...
Физика
найти величину тока в отдельных проводниках, если R1=3 Ом, R2=2 Ом,R3=7.55 Ом,R4=2 Ом,R5=5 Ом,R6=10 Ом, Uab=100B.