Мороженое содержит 7 частей воды, 2 части молочного жира и 2 части сахара по массе. Сколько потребуется для приготовления 4400 кг мороженного?

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Мороженое содержит 7 частей воды, 2 части молочного жира и 2 части сахара по массе. Сколько потребуется для приготовления 4400 кг мороженного?

Автор: Гость