Мороженое содержит 7 частей воды, 2 части молочного жира и 2 части сахара по массе. Сколько потребуется для приготовления 4400 кг мороженного?
Алгебра
Мороженое содержит 7 частей воды, 2 части молочного жира и 2 части сахара по массе. Сколько потребуется для приготовления 4400 кг мороженного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x+2x+2x=4400 11x=4400 x=400 вода: 7х=2800 жир: 2х=800 сахар: 2х=800
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
самолёт за 10 с увеличил скорость от 180 до 360 км/ч. Определите ускорение и путь ,пройденный самолётом за это время.
Английский язык
Напиши речення в заперечній формі:We were in Ivano-Frankivsk last summer.I want to spend my holidays at home. Ruslan will go to the zoo on Tuesday.