какие вещества будут плавиться если их опустить в кипящую воду

Физика
какие вещества будут плавиться если их опустить в кипящую воду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вещества у которих температура темперакура плавления не более 100°C
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