начертите три равнобедренных треугольникатак чтоб угол лежащий против основания был а)острым б)прямым в)тупым

Геометрия
начертите три равнобедренных треугольникатак чтоб угол лежащий против основания был а)острым б)прямым в)тупым
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