начертите три равнобедренных треугольникатак чтоб угол лежащий против основания был а)острым б)прямым в)тупым

Геометрия

начертите три равнобедренных треугольникатак чтоб угол лежащий против основания был а)острым б)прямым в)тупым

Автор: Гость