Канат выдерживает нагрузку 3 кН. Разорвется ли канат, если с помощью него удерживать груз массой 0,5 т?

Физика
Канат выдерживает нагрузку 3 кН. Разорвется ли канат, если с помощью него удерживать груз массой 0,5 т?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вес груза  m * g = 500 * 9,8 = 4900 Н > 3000 H = 3 кН, поэтому канат разорвется
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