какие особенности строения ядра обеспечивают обмен веществ между ядром и цитоплазмой?
Биология
какие особенности строения ядра обеспечивают обмен веществ между ядром и цитоплазмой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мембранах ядра имеются ядерные поры, которые обеспечиваю обмен веществами.
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