Найдите частное от деления большего числа на меньшее ,если частное в два раза меньше одного из чисел и в 6 раз больше другого

Математика

Найдите частное от деления большего числа на меньшее ,если частное в два раза меньше одного из чисел и в 6 раз больше другого

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