Найдите частное от деления большего числа на меньшее ,если частное в два раза меньше одного из чисел и в 6 раз больше другого  

Математика
Найдите частное от деления большего числа на меньшее ,если частное в два раза меньше одного из чисел и в 6 раз больше другого  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a>b a*b/a=2,   b=2 a/b*1/b=6,  a/4=6,    a=24 a/b=24/2=12
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