Найдите частное от деления большего числа на меньшее ,если частное в два раза меньше одного из чисел и в 6 раз больше другого
Математика
Найдите частное от деления большего числа на меньшее ,если частное в два раза меньше одного из чисел и в 6 раз больше другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a>b a*b/a=2, b=2 a/b*1/b=6, a/4=6, a=24 a/b=24/2=12
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