Тело брошено с поверхности земли вертикально вверх со скоростью v(t)=(7,84-19,6t)м/с. Найти наибольшую высоту подьема.

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Время подъема тела находится из уравнения 7,84 - 19,6 * t = 0 , откуда t = 7,84 / 19,6 = 0,4 c. Тогда высота подъема H = V * t - a * t²/2 = 7,84 * 0,4 - 19,6 * 0,4²/2 = 3,136 - 1,568 = 1,568 м.