Сколько граммов 25%-ного сахарного сиропа надо добавить к 200 граммам воды, чтобы концентрация сахара в полученном растворе была 5%?
Алгебра
Сколько граммов 25%-ного сахарного сиропа надо добавить к 200 граммам воды, чтобы концентрация сахара в полученном растворе была 5%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сахарный сироп: х 0,05(x+200)=0,25x 0,05x+10=0,25x 0,2x=10 x=50
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