Сколько граммов 25%-ного сахарного сиропа надо добавить к 200 граммам воды, чтобы концентрация сахара в полученном растворе была 5%?

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Сколько граммов 25%-ного сахарного сиропа надо добавить к 200 граммам воды, чтобы концентрация сахара в полученном растворе была 5%?

Автор: Гость