сколькими способами 4 пиратов могут разделить между собой 8 монет, так чтобы каждый получил хотя бы одну?

Математика

сколькими способами 4 пиратов могут разделить между собой 8 монет, так чтобы каждый получил хотя бы одну?

Автор: Гость