при сжигании 4,3г органического вещества получили 13,2г оксида углерода4 и 6,3г воды. Найдите молекулярную формулу вещества,если относительная плотность его паров по водороду равна 43

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Решение: Найдем количество вещества CO₂: [latex]n(CO_2)= \frac{m(CO_2)}{M(CO_2)} = \frac{13,2}{44}=0,3 [/latex] моль ⇒ n(C)=0,3 моль Найдем количество вещества воды: [latex]n(H_2O)= \frac{m(H_2O)}{M(H_2O)}= \frac{6,3}{18}=0,35 [/latex] моль ⇒ n(H)=0,7 моль Найдем массу углерода в соединении: m(C)=n(C) · M(C)=0,3 моль · 12 г/моль = 3,6 г Найдем массу водорода в соединении: m(H)=n(H) · M(H)=0,7 моль · 1 г/моль = 0,7 г m(C)+m(H)=3,6 г + 0,7 г = 4,3 г Т.к. сумма масс углерода и кислорода равна 4,3 г (как и по условию), то соединение не содержит кислорода, а содержит только углерод и водород Найдем соотношение углерода и водорода в соединении: n(C) : n(H) = 0,3 : 0,7 = 3 : 7 Формула вещества C₃H₇ Его молярная масса равна M(C₃H₇)=43 г/моль Найдем молярную массу вещества по водороду: M(X)=43 · 2 г/моль = 86 г/моль (C₃H₇)ₐ Найдем a: [latex] a=\frac{M(X)}{M(C_3H_7)}= \frac{86}{43}=2 [/latex] Значит истинная формула вещества (C₃H₇)₂ или C₆H₁₄ Ответ: C₆H₁₄