высота пика черского

Українська література
высота пика черского
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высота пика черского 2090 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Ubersetze folgende Satze ins Deutsche.   1.Ханс говорит так,как будто что -то понимает в искусстве 2.Анника выглядит так,как будто она хорошо отдох...
Ответить
Химия
при сжигании 4,3г органического вещества получили 13,2г оксида углерода4 и 6,3г воды. Найдите молекулярную формулу вещества,если относительная плот...
Ответить
Математика
Знайдіть число, 80% якого становлять ⅗.
Ответить
Математика
сколькими способами 4 пиратов могут разделить между собой 8 монет, так чтобы каждый получил хотя бы одну?
Ответить
Математика
В одном озере растёт волшебная лилия. Её размеры увеличиваются за каждый день ровно в два раза. Если посадить одну такую лилию в пруд, то через 20 ...
Ответить