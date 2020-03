Ubersetze folgende Satze ins Deutsche.   1.Ханс говорит так,как будто что -то понимает в искусстве 2.Анника выглядит так,как будто она хорошо отдохнула 3.Катрин задает такие вопросы, как будто она ничего не знает. 4.Антон ведет...

Гость: Гость:

1.Hans spricht so, als ob er in der Kunst etwas verstände/verstehen würde. 2.Annika sieht so aus, als ob sie sich gut erholt hätte. 3.Katrin stellt solche Fragen, als ob sie nichts wüsste/wissen würde. 4.Anton benimmt sich so, als ob der Lehrer nicht da wäre. 5.Marvin hat so geantwortet, als ob er nicht vorbereitet wäre. 6.Lisa mahlt so, als ob sie eine richtige Malerin wäre. 7.Christian arbeitet so, als ob er schon erwachsen wäre. 8.Andreas übersetzt so, als ob er schon lange Englisch spräche/sprechen würde. 9. Dieser Junge benimmt sich so, als ob er der Liebling von Mädchen wäre. 10.Verena spricht so auf Russisch, als ob sie aus Russland wäre. 11.Uta schreibt so oft, als ob sie lange zu Hause nicht wäre. 12. Du streitest mit mir so, als ob ich etwas Schlechtes gamacht hätte.