когда турист прошел 0,35 всего пути, то до половины ему осталось пройти 6 км. найдите длину всего пути?

Математика

когда турист прошел 0,35 всего пути, то до половины ему осталось пройти 6 км. найдите длину всего пути?

Автор: Гость