когда турист прошел 0,35 всего пути, то до половины ему осталось пройти 6 км. найдите длину всего пути?
Математика
когда турист прошел 0,35 всего пути, то до половины ему осталось пройти 6 км. найдите длину всего пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х весь путь 0,35х+6=0,5х х=6:0,15 х=40 км весь путь
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