вычислить массу 100 литров CO при 28 градусов цельсия и давлении 94 кило паскалей!
Химия
вычислить массу 100 литров CO при 28 градусов цельсия и давлении 94 кило паскалей!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вообще то это из физики больше.. есть такая формула: p= m*R*T/M*V, m= p*M*V/R*T где R=8.31 M=28 г/моль V=0,1 м³ p= 94 000 Па T= 28+273=301 К
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