задача для 5 класса сейчас расстояние между собакой и кошкой 30 м. через сколько секунд собака догонит кошку,если скорость собаки10м/с,а кошки-7м/с

Алгебра

задача для 5 класса сейчас расстояние между собакой и кошкой 30 м. через сколько секунд собака догонит кошку,если скорость собаки10м/с,а кошки-7м/с

Автор: Гость