задача для 5 класса сейчас расстояние между собакой и кошкой 30 м. через сколько секунд собака догонит кошку,если скорость собаки10м/с,а кошки-7м/с
Алгебра
задача для 5 класса сейчас расстояние между собакой и кошкой 30 м. через сколько секунд собака догонит кошку,если скорость собаки10м/с,а кошки-7м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-7=3 м/с скорость сближения 30:3=10 сек. собака догонит кошку
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