МАССА ЗЕМЛИ 182% массы меркурия ,а масса сатурна 9401% масси земли!сколько процентов массы меркурия состовляет масса сатурна?
Алгебра
МАССА ЗЕМЛИ 182% массы меркурия ,а масса сатурна 9401% масси земли!сколько процентов массы меркурия состовляет масса сатурна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
z=1,82m s=94,01z тогда s=94,01*1,82m=171,0982m
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