когда бак целиком наполнили керосином, то оказалось, что масса его увеличилась на 32 кг. Какова вместимость бака
Физика
когда бак целиком наполнили керосином, то оказалось, что масса его увеличилась на 32 кг. Какова вместимость бака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность керосина 800 кг/м³, поэтому объем бака 32/800 = 0,04 м³ = 40 литров
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