Описаный угол содержит 73,25 град. Определить дуги, заключённые между его сторонами.
Геометрия
Описаный угол содержит 73,25 град. Определить дуги, заключённые между его сторонами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b+a=360град b-a=146,5 Если сложить эти вырожения 2b=506,5 b=253,25 Тогда a=360-253,25=106,75
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