как от куска материи длиной 2/3 метра отрезать пол метра, не имея под руками линейки

Экономика
как от куска материи длиной 2/3 метра отрезать пол метра, не имея под руками линейки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если от куска материи длиной 2/3 метра отрезать полметра, то длина оставшейся части составит 1/6 метра. Отделить от имеющегося куска 1/6 метра можно, сложив кусок вчетверо 2/3:4 = 1/6.
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