Сколькими способами можно выбрать для подарка 3 предмета из 9 различных предметов

Алгебра
Сколькими способами можно выбрать для подарка 3 предмета из 9 различных предметов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комбинизон 3 от 9-и. Ответ: (9*8*7)/1*2*3=84
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