1 метр рельса весит 32 кг. Сколько понадобится вагонов, грузоподъемностью 60 т, чтобы перевести рельсы длиной 180 км?

Математика
1 метр рельса весит 32 кг. Сколько понадобится вагонов, грузоподъемностью 60 т, чтобы перевести рельсы длиной 180 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 км=180000 м;/// 1)180000*32=5760000 кг=5760 т весят рельсы;//// 2)5760:60=96 вагонов понадобится, чтобы перевезти рельсы
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