1 метр рельса весит 32 кг. Сколько понадобится вагонов, грузоподъемностью 60 т, чтобы перевести рельсы длиной 180 км?

Математика

1 метр рельса весит 32 кг. Сколько понадобится вагонов, грузоподъемностью 60 т, чтобы перевести рельсы длиной 180 км?

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