во сколько раз отличаются объемы мрамора и свинца если они одинаковой массы
Физика
во сколько раз отличаются объемы мрамора и свинца если они одинаковой массы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11350:2600=4,36 раз мрамор объемнее
Гость:
Плотность свинца=11,3415 г/см³: Плотность мрамора=2,5 г/см³; Нужно плотность свинца поделить на плотность мрамора: 11,3415 г/см³ : 2,5 г/см³=4,5366 Ответ: Плотность объемы мрамора и свинца отличаются в 4,5366 раз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
при каких значениях a и b решением системы уравнений: а) (a-10)x+by=2b, ax-(b+4)y=2a-20 является пара чисел (1; 1)? б) (а+1)х-by=2b, ax...
Математика
Чтобы приготовить раствор требуется 10 частей воды, 5 частей нашатырного спирта и 2 части мела (по массе). Вопрос сколько частей нужно для приготов...
Химия
Органическое соединение содержит48,6 мас % углерода,8,1 мас % водорода и кислорода. Сколько всего атомов содержит молекула этого соединения, если и...
Математика
1 метр рельса весит 32 кг. Сколько понадобится вагонов, грузоподъемностью 60 т, чтобы перевести рельсы длиной 180 км?