Чтобы приготовить раствор требуется 10 частей воды, 5 частей нашатырного спирта и 2 части мела (по массе). Вопрос сколько частей нужно для приготовления 340 граммов раствора?

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Пусть одна часть будет х, тогда воды необходимо 10х, нашатырного спирта 5х, а мела 2х, составим уравнение: 10х+5х+2х=340 17х=340 х=340:17 х=20 Значит, для приготовления 340г раствора необходимо: воды 10х=10·20=200 г, нашатырного спирта 5х=5·20=100 г, а мела 2х=2·20=40 г.