при каких значениях a и b решением системы уравнений: а) (a-10)x+by=2b, ax-(b+4)y=2a-20 является пара чисел (1; 1)? б) (а+1)х-by=2b, ax+(b+1)y=5a является пара чисел (-4; -6)?

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а) положим х=1,у=1, тогда имеем систему уравнений с с двух уравнений и двумя неизвестными a и b Имеем (a-10)+b=2b a-b-4=2a-20 или тоже самое a-b=10 a+b=16 выразим а и подставим вовторое уравнение найдём b а потом и а a=b+10; b+10+b=16 2b=6; b=3 a=13 б) аналогично x=-4; y=-6 -4(a+1)+6b=2b -4a-6(b+1)=5a ....................... 4b-4a=4 9a+6b=-6 ................ b-a=1; 3a+2b=-2 ............... b=a+1; 3a+2(a+1)=-2;............5a=-4; a=-4/5 b=a+1=-4/5+1=-4/5+5/5=(-4+5)/5=1/5 Ответ: а) a=13; b=3; б) a=-4/5; b=1/5