В РАВНОБЕДРЕННОЙ ТРАПЕЦИИ АВСД ОТРЕЗОК ВК ПАРАЛЛЕЛЕН СТОРОНЕ СД, А УГЛЫ, ПРИЛЕЖАЩИЕ К СТОРОНЕ АД, РАВНЫ 60 градусов. ПЕРИМЕТР ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА КВСД РАВЕН 20СМ. НАЙДИТЕ ПЕРИМЕТР ТРАПЕЦИИ, ЕСЛИ ЕЕ БОКОВАЯ СТОРОНА РАВНА 4СМ.

Геометрия

В РАВНОБЕДРЕННОЙ ТРАПЕЦИИ АВСД ОТРЕЗОК ВК ПАРАЛЛЕЛЕН СТОРОНЕ СД, А УГЛЫ, ПРИЛЕЖАЩИЕ К СТОРОНЕ АД, РАВНЫ 60 градусов. ПЕРИМЕТР ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА КВСД РАВЕН 20СМ. НАЙДИТЕ ПЕРИМЕТР ТРАПЕЦИИ, ЕСЛИ ЕЕ БОКОВАЯ СТОРОНА РАВНА 4СМ.

Автор: Гость