В РАВНОБЕДРЕННОЙ ТРАПЕЦИИ АВСД ОТРЕЗОК ВК ПАРАЛЛЕЛЕН СТОРОНЕ СД, А УГЛЫ, ПРИЛЕЖАЩИЕ К СТОРОНЕ АД, РАВНЫ 60 градусов. ПЕРИМЕТР ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА КВСД РАВЕН 20СМ. НАЙДИТЕ ПЕРИМЕТР ТРАПЕЦИИ, ЕСЛИ ЕЕ БОКОВАЯ СТОРОНА РАВНА 4СМ.

Геометрия
В РАВНОБЕДРЕННОЙ ТРАПЕЦИИ АВСД ОТРЕЗОК ВК ПАРАЛЛЕЛЕН СТОРОНЕ СД, А УГЛЫ, ПРИЛЕЖАЩИЕ К СТОРОНЕ АД, РАВНЫ 60 градусов. ПЕРИМЕТР ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА КВСД РАВЕН 20СМ. НАЙДИТЕ ПЕРИМЕТР ТРАПЕЦИИ, ЕСЛИ ЕЕ БОКОВАЯ СТОРОНА РАВНА 4СМ.
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