Радіус кола, вписаного в правильний трикутник дорівнює (12*корінь з 3)см. Знайдіть периметр трикутника.
Геометрия
Радіус кола, вписаного в правильний трикутник дорівнює (12*корінь з 3)см. Знайдіть периметр трикутника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
r = a√3/6, а - сторона правильного треугольника a = 6r/√3 = 6 · 12√3/√3 = 72 см Р = 72 · 3 = 216 см
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