За 3 години автомобіль проїхав 609 ,а поїзд 448км.На скільки швидкість авт більша за швидкість поїзда
Математика
За 3 години автомобіль проїхав 609 ,а поїзд 448км.На скільки швидкість авт більша за швидкість поїзда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 609:3=203 (км/год) швидкість автомобіля; 2) 448:3=149 ¹/₃ (км/год) швидкість поїзда; 3) 203-149 ¹/₃=202 ³/₃ - 149 ¹/₃=53 ²/₃ (км/год) Відповідь:швидкість автомобіля більша за швидкість поїзда на 53 ²/₃ км/год
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