За 3 години автомобіль проїхав 609 ,а поїзд 448км.На скільки швидкість авт більша за швидкість поїзда

Математика

За 3 години автомобіль проїхав 609 ,а поїзд 448км.На скільки швидкість авт більша за швидкість поїзда

Автор: Гость