Имеется 500г раствора, содержащего 40% кислоты. Сколько воды требуется добавить в раствор, чтобы он стал содержать 25% кислоты?
Математика
Имеется 500г раствора, содержащего 40% кислоты. Сколько воды требуется добавить в раствор, чтобы он стал содержать 25% кислоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500 х40 :100=200 грамм кислоты в растворе 2) 25 :100 =1/4 массовая доля кислоты в нужном растворе 3) 200 х 4= 800 грамм полученный раствор 4) 800 - 500 = 300 грамм воды нужно долить,чтобы получить 25% раствор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Если двузначное число разделить на число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке, то в частном получится 4, а в остатке 3. Если же это ч...
Геометрия
Радіус кола, вписаного в правильний трикутник дорівнює (12*корінь з 3)см. Знайдіть периметр трикутника.