Имеется 500г раствора, содержащего 40% кислоты. Сколько воды требуется добавить в раствор, чтобы он стал содержать 25% кислоты?

Математика

Имеется 500г раствора, содержащего 40% кислоты. Сколько воды требуется добавить в раствор, чтобы он стал содержать 25% кислоты?

Автор: Гость