Упростите произведение и назовите коэффициент 2x*3y= 2a*0,5b= m*0,1n*10=
Алгебра
Упростите произведение и назовите коэффициент 2x*3y= 2a*0,5b= m*0,1n*10=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2х*3у=6ху(к=6) 2)2а*0,5б=аб(к=1) 3)м*0,1н*10=мн(к=1)
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