дана точка М(2,-3,4). найдите точку симметричную ей,относительно плоскости (х,о,у)

Геометрия
дана точка М(2,-3,4). найдите точку симметричную ей,относительно плоскости (х,о,у)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что это не (х;0;у), а ХоУ. Ответ М1(2;-3;-4).
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