Диагональ квадрата равна 2 умножить на квадратный корень из двух. найдите сторону квадрата  

Геометрия
Диагональ квадрата равна 2 умножить на квадратный корень из двух. найдите сторону квадрата  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть сторона квадрата равна x. Тогда по теореме Пифагора: x в квадрате плюс x в квадрате равно 2 корня из двух Находим,что x равен квадратный корень из квадратного корня двух
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