с двух яблонь собрали 67 кг яблок,причём с одной яблони собрали на 19 кг больше,чем с другой.Сколько кг яблок собрали с каждой яблони?(решение уравнением)

Гость: Гость:

Пусть с первой яблони собрали х, тогда с другой собрали х+19, составим уравнение: х+х+19=67 2х+19=67 2х=67-19 2х=48 х=48:2 х=24 Значит: с первой яблони было собрано 24 кг яблок, а со второй было собрано х+19=24+19=43 кг яблок.