с двух яблонь собрали 67 кг яблок,причём с одной яблони собрали на 19 кг больше,чем с другой.Сколько кг яблок собрали с каждой яблони?(решение уравнением)

Алгебра
с двух яблонь собрали 67 кг яблок,причём с одной яблони собрали на 19 кг больше,чем с другой.Сколько кг яблок собрали с каждой яблони?(решение уравнением)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+x+19=67 x-x=67-19 2x=48 x=24- c первой яблони 24+19=43 - со второй яблони
Гость:
Пусть с первой яблони собрали х, тогда с другой собрали х+19, составим уравнение: х+х+19=67 2х+19=67 2х=67-19 2х=48 х=48:2 х=24 Значит: с первой яблони было собрано 24 кг яблок, а со второй было собрано  х+19=24+19=43 кг яблок.
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