Из 523 цыплят ,выведенных в инкубаторе ,петушков оказалось на 25 меньше ,чем курочек.Сколько курочек и сколько петушков было выведенно в инкубаторе?
Математика
Из 523 цыплят ,выведенных в инкубаторе ,петушков оказалось на 25 меньше ,чем курочек.Сколько курочек и сколько петушков было выведенно в инкубаторе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: 523 цыплят всего; петушков (х)-? ; курочек-(х+25)-? ____________________________Уравнение; Х+х+25=523; ->> 2х=523-25; ->> 2х=498; ->>> х=498:2; ->> х=249; петушков было 249; а курочек 249+25=274; проверка х+(х+25)= 249+249+25=523всего. ______________________________________Ответ: в инкубаторе было выведено 249петушков и 274курочки; _______________________________________ Решение без иксов; если курочек больше на 25, то мы их вычтем из общего количества 1) 523-25=498 петушков и курочек, но тут их поровну, значит 2) 498:2=249 петушков; и теперь добавим то, что вычли 25 курочек; 3) 249+25=274курочки;
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