Автомобіль їхав 2 год зі швидкистю 66км/год.Після цього йому залишилося проїхати відстань у 3 рази більшу,ніж та,що він уже проїхав.Яку відстань мав проїхати автомобіль?

Математика

Автомобіль їхав 2 год зі швидкистю 66км/год.Після цього йому залишилося проїхати відстань у 3 рази більшу,ніж та,що він уже проїхав.Яку відстань мав проїхати автомобіль?

Автор: Гость