Автомобіль їхав 2 год зі швидкистю 66км/год.Після цього йому залишилося проїхати відстань у 3 рази більшу,ніж та,що він уже проїхав.Яку відстань мав проїхати автомобіль?
Математика
Автомобіль їхав 2 год зі швидкистю 66км/год.Після цього йому залишилося проїхати відстань у 3 рази більшу,ніж та,що він уже проїхав.Яку відстань мав проїхати автомобіль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*66=132(км) проїхав 132*3=396(км) залишилося проїхати 396+132=528(км) мав проїхати Відповідь:528 км
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