в пакете 6пряников. как разделитьэти пряники между 6 девочками,чтобы каждой достался пряник и один остался в пакете?

Математика

в пакете 6пряников. как разделитьэти пряники между 6 девочками,чтобы каждой достался пряник и один остался в пакете?

Автор: Гость