оповідання стати у пригоді
Қазақ тiлi
оповідання стати у пригоді
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я хочу стати у пригоді тигром якого всі полюбляли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
поросята бежали от волка к домику.волку бежать до поросят(если бы они стояли на месте)4минуты.поросятам бежать до домика 6минут.волк бежит в 2 раза...
Українська література
Математика
Из 523 цыплят ,выведенных в инкубаторе ,петушков оказалось на 25 меньше ,чем курочек.Сколько курочек и сколько петушков было выведенно в инкубаторе?
Математика
в пакете 6пряников. как разделитьэти пряники между 6 девочками,чтобы каждой достался пряник и один остался в пакете?