Какова форма траектории космического коробля,которому сообщили первую космическую скорость?

Физика
Какова форма траектории космического коробля,которому сообщили первую космическую скорость?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
движежение происходит по эллипсу т.е. отчасти по параболе)
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