длина прямоугольника в 2 раза больше его ширины,периметр равен 36дм.найдите длину и площадь этого прямоугольника

Математика
длина прямоугольника в 2 раза больше его ширины,периметр равен 36дм.найдите длину и площадь этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина : х Длина   : 2х Периметр: 2(х+2х)=36                  3х=18                    х=6 Длина: 2х=12 Плошадь: S=x*2x=72
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