длина прямоугольника в 2 раза больше его ширины,периметр равен 36дм.найдите длину и площадь этого прямоугольника
Математика
длина прямоугольника в 2 раза больше его ширины,периметр равен 36дм.найдите длину и площадь этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина : х Длина : 2х Периметр: 2(х+2х)=36 3х=18 х=6 Длина: 2х=12 Плошадь: S=x*2x=72
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