длина прямоугольника в 2 раза больше его ширины,периметр равен 36дм.найдите длину и площадь этого прямоугольника

Математика

длина прямоугольника в 2 раза больше его ширины,периметр равен 36дм.найдите длину и площадь этого прямоугольника

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